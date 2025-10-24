В Пензенской области проверили более 2 500 иностранцев

24.10.2025 | 09:40

В Пензенской области завершился второй этап профилактического мероприятия «Нелегал-2025». Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ, военного следственного отдела СК России по Пензенскому гарнизону и росгвардейцами проверили более 2 500 иностранцев.

Правоохранители выявили 192 нарушения законодательства в сфере миграции, по всем фактам составили административные протоколы. Общая сумма наложенных штрафов превысила 450 000 рублей.

«40 нарушителей миграционного законодательства выдворены за пределы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

101 иностранцу не позволили въехать на территорию РФ. 10 гражданам вручили повестки для постановки на учет в военкомате.

В ходе мероприятия правоохранители выявили 9 человек, которые незаконно пересекли границу России.

«Проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также преступлений, совершаемых иностранными гражданами на территории Пензенской области, будут продолжены», - отметили в региональном УМВД.