Вводятся штрафы за подтопление улиц и разрушенные крышки колодцев

24.10.2025 | 10:51

В пятницу, 24 октября, депутаты Законодательного собрания на сессии внесли изменения в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях. Введены штрафы за нарушение требований к праздничному оформлению населенных пунктов и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций.

За первое нарушение при подготовке муниципалитета к знаменательному событию предусматривается предупреждение, за повторное - штраф. Его размер для граждан - от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 40 000 до 50 000, для юрлиц - от 50 000 до 100 000.

За ненадлежащее содержание инженерных сооружений и коммуникаций, люков или решеток, смотровых и дождеприемных колодцев (в том числе отсутствие крышек люков или решеток, ограждений и обозначений соответствующими предупредительными знаками смотровых и дождеприемных колодцев с разрушенными или отсутствующими крышками люков или решетками), наружной изоляции наземных линий теплосети, газопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций (в том числе отсутствие их наружной изоляции), непроведение очистки, покраски и ремонта указанных объектов, а равно нарушение сроков замены разрушенных или отсутствующих крышек люков или решеток смотровых и дождеприемных колодцев определен штраф: на граждан - в размере от 3 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 30 000 до 40 000, на юрлиц - от 100 000 до 200 000.

Подтопление улиц, дорог, тротуаров, домов, придомовых территорий или иных объектов вследствие некачественного обслуживания водоприемных устройств или сооружений поверхностного водопровода, сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций повлечет наложение взыскания на должностных лиц - в размере от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических - от 100 000 до 200 000.

Аналогичная ответственность устанавливается за нарушение сроков ликвидации подтопления и восстановления нарушенного им благоустройства.