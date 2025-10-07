В Пензе менее чем за месяц ликвидировали 164 свалки

07.10.2025 | 21:32

В Пензе подвели промежуточные итоги осеннего месячника по благоустройству. Он стартовал 15 сентября и завершится 11 октября общегородским субботником.

За прошедшее время в уборке различных зон приняли участие около 20 000 человек.

«На текущий момент задействовано свыше 250 единиц техники, вывезено более 3 000 кубометров мусора на полигон ТБО, ликвидированы 164 свалки», - сообщил замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

По его словам, санитарная очистка территорий проводится ежедневно. Задействованы сотрудники МБУ «Пензавтодор», районных администраций, предприятий и организаций всех форм собственности, управляющих компаний, а также инициативные жители.

В общегородском субботнике 11-го числа предлагают принять участие всем пензенцам, которым небезразличен внешний вид своего двора и областного центра в целом.