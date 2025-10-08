Зареченцев приглашают добровольно послужить городу

08.10.2025 | 20:57

В четверг, 9 октября, в Заречном пройдет «День добровольного служения городу». В его рамках жителей приглашают на уборку зимней зоны отдыха - лыжной трассы в 18-м микрорайоне.

«Помимо мелкого мусора и веток, в лесном массиве также имеются поваленные деревья, поэтому к уборке будет привлечено значительное количество спецтехники», - сообщили в администрации закрытого города.

Неравнодушных зареченцев будут ждать в 15:00 на пересечении улиц Ахунской и Озерской.

С собой нужно взять перчатки, остальной инвентарь выдадут.

Ранее сообщалось, что в Пензе менее чем за месяц ликвидировали 164 свалки. В уборке разных зон приняли участие около 20 000 человек.