В лесу рядом с дублером Окружной выросла свалка

05.10.2025 | 18:14

В лесу в районе дублера улицы Окружной в Пензе образовалась свалка. Среди деревьев неизвестные выбросили шины, сломанную мебель, части заборов и прочие крупногабаритные отходы.

О проблеме сообщила в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка.

«Гуляли с семьей и наткнулись на такой «сюрприз». Что в голове у людей? Зачем тащить мусор в лес, неужели нельзя избавляться от вещей цивилизованно?» - возмутилась она.

Пензячка выразила надежду, что ответственные лица разберутся в ситуации.

Ранее в лесу вблизи улицы Кордон Сурка, 1Б, исчезла свалка. Там долгое время копился хлам, в том числе бетонные блоки и строительные материалы.

Районная администрация не организовала работы по уборке мусора, и житель одного из близлежащих домов подал жалобу в прокуратуру.