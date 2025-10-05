Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 окт 2025|19:28
Глас народа

В лесу рядом с дублером Окружной выросла свалка

В лесу в районе дублера улицы Окружной в Пензе образовалась свалка. Среди деревьев неизвестные выбросили шины, сломанную мебель, части заборов и прочие крупногабаритные отходы.

О проблеме сообщила в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка.



«Гуляли с семьей и наткнулись на такой «сюрприз». Что в голове у людей? Зачем тащить мусор в лес, неужели нельзя избавляться от вещей цивилизованно?» - возмутилась она.

Пензячка выразила надежду, что ответственные лица разберутся в ситуации.



Ранее в лесу вблизи улицы Кордон Сурка, 1Б, исчезла свалка. Там долгое время копился хлам, в том числе бетонные блоки и строительные материалы.

Районная администрация не организовала работы по уборке мусора, и житель одного из близлежащих домов подал жалобу в прокуратуру.

