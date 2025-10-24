Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в выходные

24.10.2025 | 11:14

В предстоящие выходные, 25 и 26 октября, погода на территории Пензенской области будет носить неустойчивый характер, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботу сохранится господство сибирского антициклона, поэтому на улице - без осадков. В воскресный день ожидается прохождение атмосферных фронтов. Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В начале следующей недели восстановится влияние поля повышенного атмосферного давления, то есть снова будет преимущественно без осадков.

При таких сменах погодных условий температурный режим останется повышенным, отметила Светлана Иванкова. В дневные часы ожидается +6...+11 градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью 8-14 м/c.