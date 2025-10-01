Пензенцам предлагают оформить ипотеку до возможных ограничений

01.10.2025 | 15:53

Одна из самых обсуждаемых тем последних дней - возможные ограничения, которые коснутся программ семейной ипотеки с поддержкой государства.

Как сообщает портал Единого ресурса застройщиков РФ, представители Минфина предложили повысить ставку до 12% годовых семьям с одним ребенком, тем, у кого их двое, сохранить на уровне 6%, а родителям троих детей снизить до 2-4%.

В результате первой категории станет сложнее оформить семейную ипотеку с господдержкой. Если пока ежемесячный платеж за квартиру со ставкой 4,6% годовых - от 11 000 рублей *, то при ставке 12% он вырастет более чем в 2 раза - до 23 000.

«Говоря о возможных ограничениях по семейной ипотеке, хочется напомнить: лучшее время для покупки квартиры - сегодня. Поэтому если у вас есть возможность оформления льготной семейной ипотеки, то стоит пользоваться ею прямо сейчас. Квартиры в долгосрочной перспективе всегда растут в цене, поэтому ипотека с низкой ставкой - это отличный инструмент для улучшения жилищных условий семьи и забота о будущем ребенка. А крупнейший застройщик области - группа компаний «Территория жизни» расширила программу поддержки семей с детьми: теперь мы предлагаем не только удвоить или утроить размер материнского капитала, а еще и скидку за каждого ребенка в семье! **» - сообщила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Семьи с детьми могут получить скидку на любую квартиру, а на строящиеся дома оформить ее по семейной ипотеке с выгодным платежом по ставке 4,6% * годовых.

ГК «Территория жизни» предоставляет клиентам широкий список вариантов квартир как в возводимых объектах, так и в сданных.

Отдельное преимущество - несколько доступных видов отделки:

1. Предчистовая. Уже выполнена стяжка пола, проложены коммуникации, сделана разводка электричества, установлены окна Kommerling, стоит входная дверь.

2. Smart PRO. Поклеены обои под покраску, есть натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехника и санфаянс. В комплектацию входят стиральная машина и кухонный модуль.

3. «Все включено». В комплекте - готовый кухонный гарнитур со встроенной вытяжкой, варочной плитой, духовым шкафом. В квартирах большой площади есть встроенные посудомоечные машины.

4. «Все включено» (серия 25). Это улучшенный вариант отделки - с крупноформатной керамической плиткой, новой моделью межкомнатных дверей белого цвета и встроенными в потолок еврокарнизами.

Проекты ГК «Территория жизни» - это ЖК, полностью обеспеченные всей нужной инфраструктурой: школами, медучреждениями, детскими садами. В домах предусмотрены помещения для коммерции и бизнеса, что помогает создать полноценный «город в городе».

Информацию о каждом проекте можно получить у менеджеров по телефону 203-000 или на сайте территорияжизни.рф.

«Детская скидка» и другие выгодные предложения уже доступны для оформления. Пензенцев ждут в «Дни ипотеки» для выбора квартир мечты.

Офисы работают без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00 по адресам:

- ул. Складская, 19, литер С.

- ул. Героя России Жоги, 3.

Оставить заявку можно здесь.

* Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита - 6,302-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Полные условия кредита указаны на сайте https://www.sberbank.ru/.

Расчет произведен для 1-комнатной квартиры площадью 32,13 кв. м в строящемся доме по адресу: стр. № 1, г. Пенза, ул. Побочинская (строительный адрес). Застройщик - ООО СЗ «Центр недвижимости», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Организатор - ООО «Маркетинг и консалтинг».

** Название рекламной акции - «Детская скидка», организатор - ООО «МК». В рамках акции с 1 октября по 1 ноября 2025 года предоставляется дополнительная скидка семьям с детьми в возрасте до 18 лет в размере 1% стоимости квартиры за каждого ребенка при заключении договора на приобретение квартиры с застройщиком, входящим в ГК «Территория жизни». Для участия в акции необходимо предоставление документов каждого ребенка при заключении агентского договора по платному бронированию с ООО «МК». Программа суммируется с любым другим акционным предложением организатора, подробности нужно уточнять у организатора акции.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.