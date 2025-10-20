В Пензе на паркующихся около баков водителей составили 110 протоколов

20.10.2025 | 16:52

В Пензе с начала 2025 года составили 110 протоколов за нарушения правил парковки и создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов.

Безответственные водители ставят машины около контейнерных площадок или на пути к ним, так что спецтехника проехать не может. В результате нарушается график вывоза ТКО, мусор скапливается.

Такие автомобили сотрудники районных администраций выявляют во время обходов. Сигнализируют и работники Управления благоустройства и очистки - они присылают в органы местного самоуправления письма с фотофиксацией обстановки.

За нарушения правил парковки предусмотрена ответственность в виде штрафа: для граждан - в размере от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей, для юрлиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

«На сегодняшний день в городской бюджет взыскано 170 000 рублей», - сообщили в администрации Пензы.