В конкурсе «Сурская семья» победила команда из Бессоновского района

24.10.2025 | 10:03

В Пензенской области определили победителя регионального конкурса «Сурская семья».

В заочном этапе участвовали 29 команд из разных муниципальных образований. Они создавали портфолио (со своей символикой, генеалогическим древом, фотографиями, письмами или наградами человека, которым гордятся, реликвиями, календарем праздников, афоризмами, информацией об увлечениях и достижениях) и видеоролики о каждом члене семьи.

В финал вышли 4 команды: Кададовы из Заречного, Королевы из Бессоновского района, Асановы из Тамалинского и Поляковы-Конашенковы из Пензы.

В итоге лучшими признаны Королевы, им достался главный приз - 100 000 рублей.

Лауреатом I степени стали Поляковы-Конашенковы, они получили сертификат на 70 000 рублей; II степени - Кададовы, выигравшие 60 000 рублей, III степени - Асановы, им досталось 50 000 рублей.

Все другие участники получили по 5 000 рублей.

«Каждая из этих семей достойно прошла предварительный отбор, продемонстрировав не только удивительную сплоченность и творческий подход, но и непоколебимую приверженность тем семейным ценностям, которые составляют основу нашего общества», - написал министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан в своем телеграм-канале.