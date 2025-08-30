Соцсети: на Шуисте в ДТП с автобусом № 149 пострадал ребенок

30.08.2025 | 14:29

В субботу, 30 августа, на улице Светлой в Пензе (микрорайон Шуист) автобус № 149 врезался в дерево.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Сообщается, что ДТП случилось у кафе «Восторг» (Светлая, 74). Пострадал маленький мальчик.

Пензенцы предположили, что авария произошла из-за отказа тормозов у автобуса.

Официальной информации о случившемся пока нет.

