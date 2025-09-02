Поворот налево из Зари на М-5 пока не планируют возвращать

02.09.2025 | 15:58

Несмотря на пробки, в ближайшее время поворот налево из Зари на М-5 возвращать не планируют. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Утром жители микрорайона долго не могли выехать в город. Путь по трассе занимал около часа, на дорогу по развязке времени уходило не меньше. Многие взрослые опоздали на работу, дети - в школы, а кто-то - в больницу. В соцсетях люди потребовали возвращения поворота, который исчез в мае.

В ФКУ заторы на дорогах объяснили ремонтом трассы. В субботу, 30 августа, в районе выезда из Зари (626 км + 600 м) была изменена схема движения. Основные работы перенесли на полосу, ведущую в сторону Самары, а транспорт направили по участку, где уже обновили асфальт.

«Подрядная организация работает в усиленном режиме, чтобы завершить работы на участке в максимально короткие сроки», - отметили в учреждении.

Вопрос о возвращении поворота на М-5 будет рассматриваться позже, когда ремонт участка трассы подойдет к концу, добавили в «Поволжуправтодоре».