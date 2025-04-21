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Общество

Более 2 000 пензенцев устремились на дачи в день открытия сезона

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В день открытия дачного сезона, 19 апреля, на участки отправились свыше 2 000 жителей Пензы, сообщил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Всего организовано 19 маршрутов, по ним курсируют 26 автобусов. За день они совершают около 100 рейсов.

Пензенские дачники могут воспользоваться общественным транспортом по средам, субботам и воскресеньям. 2 и 8 мая предусмотрели дополнительные рейсы.

С июня дачные автобусы будут перевозить пассажиров и по пятницам.

Стоимость проезда по льготной транспортной карте сохранилась на уровне прошлого года: поездка в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) обходится в 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45 рублей. Столько же стоит провоз багажа.

При оплате наличными за билет нужно отдать гораздо больше: цена поездки в пределах I пояса составляет 63 рубля, II - 95, III - 115, IV - 161 рубль.

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