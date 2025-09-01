Автобус врезался в дерево: стали известны подробности ДТП на Шуисте

01.09.2025 | 11:49

Стали известны подробности ДТП с автобусом № 149 на Шуисте. В субботу, 30 августа, он врезался в дерево на улице Светлой.

В тот же день в Сети появились кадры последствий аварии, на которых запечатлена работа сотрудников скорой помощи и МЧС. Сообщалось, что пострадал маленький мальчик.

По уточненным данным, в 13:20 автобус Foton с 43-летним мужчиной за рулем стал участником ДТП с СИМ (средство индивидуальной мобильности), которым управлял неустановленный водитель, и уже после этого наехал на дерево.

Травмы получили двое пассажиров - 16-летний подросток и 10-летний мальчик. Их госпитализировали.

Водитель СИМ скрылся с места ДТП, сообщили в областной ГАИ. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.