Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 сен 2025|12:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе врач-хирург рассказала об опасных детских привычках

Печать
Telegram

Вредные привычки, появившиеся в детстве, могут остаться с человеком на всю жизнь. При этом они способны навредить здоровью так, что потребуется медицинская помощь.

Врач-хирург городской детской поликлиники № 6 Светлана Мельникова рассказала о наиболее часто встречающихся проблемах и о том, как с ними справиться. Ее слова приводит региональный минздрав.

Так, на верхней строчке списка - непреднамеренное травмирование кожи (закусывание щек, языка, губ, повреждение заусенцев). В раны может попасть инфекция, что грозит гнойными заболеваниями.

К этой же проблеме относится постоянное удаление корочек. Кожа не успевает зажить, в результате чего образовываются глубокие рубцы.

Среди опасных привычек и грызение ручек, карандашей и других предметов. Возможные последствия: заражение паразитами, стоматит (болезненные язвы на слизистой рта).

Еще одна популярная проблема - обкусывание ногтей и кутикул. Зачастую она проявляется из-за стресса и переживаний. В результате постоянного воздействия на пальцах деформируются ногтевые пластины. Также есть риск заражения гельминтами.

Чтобы помочь детям избавиться от вредных привычек, врач рекомендует взрослым наблюдать за собой, так как ребенок нередко копирует поведение родителей. Еще среди советов подробный рассказ о последствиях, отвлечение, поиск новых интересных занятий.

Также детей нужно хвалить за достижения и поддерживать во время переживаний.

«Если у вашего ребенка из-за вредной привычки появились характерные внешние признаки какого-либо заболевания, не стоит заниматься самолечением, необходимо вовремя обратиться к врачу-специалисту. Своевременное лечение дает возможность предупредить более серьезные осложнения и обеспечить быстрое выздоровление», - отметила Светлана Мельникова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте