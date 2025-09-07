В Пензе врач-хирург рассказала об опасных детских привычках

07.09.2025 | 10:56

Вредные привычки, появившиеся в детстве, могут остаться с человеком на всю жизнь. При этом они способны навредить здоровью так, что потребуется медицинская помощь.

Врач-хирург городской детской поликлиники № 6 Светлана Мельникова рассказала о наиболее часто встречающихся проблемах и о том, как с ними справиться. Ее слова приводит региональный минздрав.

Так, на верхней строчке списка - непреднамеренное травмирование кожи (закусывание щек, языка, губ, повреждение заусенцев). В раны может попасть инфекция, что грозит гнойными заболеваниями.

К этой же проблеме относится постоянное удаление корочек. Кожа не успевает зажить, в результате чего образовываются глубокие рубцы.

Среди опасных привычек и грызение ручек, карандашей и других предметов. Возможные последствия: заражение паразитами, стоматит (болезненные язвы на слизистой рта).

Еще одна популярная проблема - обкусывание ногтей и кутикул. Зачастую она проявляется из-за стресса и переживаний. В результате постоянного воздействия на пальцах деформируются ногтевые пластины. Также есть риск заражения гельминтами.

Чтобы помочь детям избавиться от вредных привычек, врач рекомендует взрослым наблюдать за собой, так как ребенок нередко копирует поведение родителей. Еще среди советов подробный рассказ о последствиях, отвлечение, поиск новых интересных занятий.

Также детей нужно хвалить за достижения и поддерживать во время переживаний.

«Если у вашего ребенка из-за вредной привычки появились характерные внешние признаки какого-либо заболевания, не стоит заниматься самолечением, необходимо вовремя обратиться к врачу-специалисту. Своевременное лечение дает возможность предупредить более серьезные осложнения и обеспечить быстрое выздоровление», - отметила Светлана Мельникова.