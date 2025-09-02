В Нижнем Ломове появится 1 новый автобус

02.09.2025 | 19:44

В Нижнем Ломове на городской маршрут выйдет новый автобус. Об этом сообщили в областном минстрое.

Для жителей приобрели ПАЗ. Его купили на средства, которые удалось высвободить после списания части задолженности региона по бюджетным кредитам.

Автобус начнет ездить по городу в этом году.

«ООО «Нижнеломовское ПАТП» уже получало 5 единиц нового транспорта благодаря средствам специального казначейского кредита в 2024 году», - добавили в министерстве.

Весной на нескольких пензенских маршрутах появились новые автобусы на газе, которые могут перевозить до 110 человек. Всего было закуплено 60 машин.