В Нижнем Ломове появится 1 новый автобус

В Нижнем Ломове на городской маршрут выйдет новый автобус. Об этом сообщили в областном минстрое.
Для жителей приобрели ПАЗ. Его купили на средства, которые удалось высвободить после списания части задолженности региона по бюджетным кредитам.
Автобус начнет ездить по городу в этом году.
«ООО «Нижнеломовское ПАТП» уже получало 5 единиц нового транспорта благодаря средствам специального казначейского кредита в 2024 году», - добавили в министерстве.
Весной на нескольких пензенских маршрутах появились новые автобусы на газе, которые могут перевозить до 110 человек. Всего было закуплено 60 машин.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀