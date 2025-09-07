Синоптики рассказали, какой будет погода в Пензе 8 сентября

В понедельник, 8 сентября, пензенцев ждет очередной прохладный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью термометры покажут +10...+15 градусов. Днем температура поднимется до +19...+24, к вечеру похолодает до +18.
Ветер подует с северо-востока со скоростью до 13 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
8 сентября в народном календаре - Наталья Овсяница и Адриан Осенний. Предки верили, что утренний туман предвещает теплую осень, а холодное начало дня сулит раннюю зиму.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀