Синоптики рассказали, какой будет погода в Пензе 8 сентября

07.09.2025 | 16:22

В понедельник, 8 сентября, пензенцев ждет очередной прохладный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +10...+15 градусов. Днем температура поднимется до +19...+24, к вечеру похолодает до +18.

Ветер подует с северо-востока со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

8 сентября в народном календаре - Наталья Овсяница и Адриан Осенний. Предки верили, что утренний туман предвещает теплую осень, а холодное начало дня сулит раннюю зиму.