8 сентября в домах некоторых пензенцев не будет электричества

07.09.2025 | 11:30

Из-за ремонта на сетях в понедельник, 8 сентября, часть пензенцев останется без электричества, об этом сообщили ресурсники.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Бригадная, 1/65, 12, 14, 16-19, 21, 22, 23, 25, 27-43, 45-57, 59, 61, 61а, 63, 67, 69; Бригадный тупик, 4, 5; ул. Волжская, 9, 9Б, 9/42, 10, 12-14, 16, 17, 21-25, 27, 29, 33-40, 42, 44; 3-й Волжский пр-д, 1-13; ул. Мебельная, 23, 27-35 (нечетные), 37-42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а; 1-й Мебельный пр-д, 1, 2, 3;

- ул. Осоавиахимовская, 2-9, 19; пр-д Осоавиахимовский, 1, 2/1, 5-12, 20, 23, 26, 29-33, 35, 37; 1-й Осоавиахимовский пр-д, 3-6, 8, 10, 13, 14, 17/28, 18/26, 19-22, 24, 25, 27, 27Б, 28, 34; ул. Пограничная, 1, 1а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22;

- ул. Терновского, 25-37 (нечетные), 38-40, 42, 42а, 44-62, 64, 66, 68-71, 73, 73а, 75-82, 84, 86, 86а; ул. Токарная, 3, 5-9, 11, 17, 19, 19/16, 21, 25; 2-й Токарный пр-д, 4-13, 15, 17-28, 30, 32-35, 37, 39-52, 54, 56, 58.

С 8:00 до 16:00:

- ул. Аминевка, 32; ул. Бекешская, 32-46 (четные), 47-50, 52, 53а, 55-58, 61-65 (нечетные), б/н; ул. Зеленый Овраг, 1-17; ул. Ключевая, 109, 111, 113-118, 120, 124, 126Б; ул. Ново-Гражданская, 55-63 (нечетные), 86-98 (четные); ул. Пушкина, 178-188 (четные); ул. Солдатская, 38; 1-й Солдатский пр-д, 3-6, 8, 10; 2-й Солдатский пр-д, 1-15; ул. Угловая, 1/12, 2, 15;

- ул. Арбеково-5, 2-я очередь, стр. 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261; ул. Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, стр. 82 и 85; ул. Виражная, 6, 13, 15, 19, 21, 24/15, 25, 27, 313 К/Н, уч. 8; Кленовый пер., 3-6, 8-11; Кленовый бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, стр. 194;

- ул. Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, стр. 27, 31, 31а, 33, 38, 40, стр. 42, 44, стр. 741, уч. 20; пр-д Радужный, 3-14, 17, 17а; ул. Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, стр. 160, уч. 14а; Рябиновый пер., 1, 2, 2а, 4, 8-11; пр-д Рябиновый, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, стр. 146; ул. Сиреневая / ул. Радужная, 28/3; ул. Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 52, 52а, стр. 90, 91, 214 и 220.

С 9:00 до 12:00 электричество отключат на ул. М. Горького, 25.

С 13:00 до 15:00 ресурса не будет на ул. Кирова, 57, 59; ул. М. Горького, 17г; ул. Славы, 6а, 8а; ул. Урицкого, 62 (гараж).