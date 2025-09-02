Жители Пензы-II тратят на дорогу до центра больше часа

02.09.2025 | 10:15

Жители микрорайона Пенза-II в утренний час пик добираются до центра города полтора часа. Проблема не столько в пробках, сколько в работе общественного транспорта, жалуются люди.

Переполненные маршрутки проезжают мимо остановок на улице Чаадаева. Автобус № 149 ходит не по четкому графику и тоже битком, горожане сообщают, что «не всегда получается в него влезть».

Так, во вторник, 2 сентября, местная жительница утром простояла на остановке «Станция Пенза-II» 20 минут. Все маршрутки проехали мимо - и те, что идут через центр, и те, что через автовокзал.

«Видео снято в 7:30 (не сняла людей за остановкой, но там еще человек 10 было). В 7:45 я пришла на остановку «Рынок Шуист» (часто так делаю, когда не могу уехать с остановки «Пенза-II»), откуда отходит транспорт уже битком! В Арбеково вон сколько и маршруток ходит, и автобусов, и троллейбусов, почему обделили район Шуиста? 149-й автобус ходит вообще как ему вздумается, стоим по 20-35 минут! На протяжении года обращаемся через ЦУР Пензенской области в минтранспорта, толку ноль - одни отписки. Вот серьезно, у нас уже разговоры ходят, чтоб обратиться в Администрацию Президента, вот в такой мы безвыходной ситуации. Транспорта очень мало ходит уже больше года», - рассказала пензячка.

По словам горожанки, раньше она, чтобы добраться на работу в район Фонтанной площади к 8:30, выходила из дома в 7:40-7:50. С октября 2024 года это приходится делать в 6:50-7:00.