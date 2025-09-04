Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|10:53
Из жизни

Жители Зари не могут сесть в транспорт даже со второй попытки

Жители Зари сняли видео, отражающее реальное положение дел с общественном транспортом в их микрорайоне. Проблеме не первый год, но она не решается. С началом учебного года вместе со взрослыми пассажирами стали мучиться и дети.

В утренний час пик люди не могут с первой, а нередко и со второй попытки сесть в транспорт уже на остановке «Улица Сузюмова» - маршрутки едут битком. А впереди на улице Новоселов еще несколько остановок.

«Что за издевательство?! Ни на работу, ни в школу не уехать. Все опаздывают, стоят под дождем. На видео уже вторая маршрутка битком. Такая же уехала и первая, даже не остановилась. Третья тоже проехала, а на четвертую только сели. Когда это закончится?» - поделилась возмущением автор видеозаписи.

В Заре много лет страдают из-за переполненных автобусов № 25 в часы пик. Микрорайон активно застраивается, жителей становится больше, недовольство растет.

19 августа в ответ на очередную жалобу чиновники организовали мониторинг работы автобусов № 25 и назвали наполняемость салонов средней. Однако проверку они провели с 8:00 до 9:00.

«Люди едут гораздо раньше. Встали бы в 7:00-7:30, когда 25-й превращается в переполненную консервную банку. Для кого была эта проверка?» - прокомментировала мероприятие одна из жительниц Зари.

Пензенцы уже предлагали несколько вариантов решения проблемы. В частности, они просили пустить в Зарю автобусы большой вместимости и сократить интервал движения. Однако все осталось как было.

Источник — фото и видео «Пенза Новости»
