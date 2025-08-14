17 августа на Соборной площади будут праздновать Спас

14.08.2025 | 18:19

В воскресенье, 17 августа, на Соборной площади перед Спасским собором, со стороны улицы Московской, состоится областной праздник православной культуры «Спас» (0+). Он будет юбилейным, 20-м по счету.

«По традиции праздник представит большую культурную программу, выставку муниципалитетов нашей области, также приедут ремесленники и мастера народного творчества. Специальным гостем станет заслуженный самодеятельный коллектив Республики Беларусь ансамбль народного танца «Радость», – сообщил министр культуры и туризма Сергей Бычков.

Тематические площадки начнут работу с 11:00, торжественное открытие запланировано на 12:00. Затем гостей ожидают выступления творческих коллективов, а в 16:00 - яркий праздничный перезвон.

По традиции пройдет конкурс яблочных пирогов. В этом году в нем примут участие представители 23 районов области.

«Организаторы обращают внимание, что продукцию на ярмарке можно будет приобрести только за наличные средства», - предупредили в областном правительстве.