9 сентября синоптики обещают пензенцам день без осадков

08.09.2025 | 20:30

Во вторник, 9 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник столбики термометров покажут +7...+12 градусов, осадки не прогнозируются. Днем на улице будет +17...+22. В ночь на среду +5...+10 градусов и по-прежнему без осадков.

В народном календаре 9 сентября Два Пимена. На Руси обращали внимание, сколько уродилось рябины. Если много, ждали мокрой осени и суровой зимы.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.