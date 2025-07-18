Сетевое издание|18+|Пятница|18 июл 2025|08:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Плитка у Спасского кафедрального собора скрылась под слоем грязи

Печать
Telegram

Жителей Пензы удивило состояние плитки рядом со Спасским кафедральным собором. Местами она оказалась засыпанной землей.

Фото участка от улицы Карла Маркса до храма поделился подписчик телеграм-канала PenzaInform вечером в четверг, 17 июля.

Плитка у Спасского кафедрального собора скрылась под слоем грязи

Откуда появилась грязь на плитке, неизвестно. Комментаторы предположили, что дождь мог смыть часть земли с клумб.

Плитка у Спасского кафедрального собора скрылась под слоем грязи

В июне 2021 года после сильных дождей грязь и камни покрывали улицу Московскую.

В то время наверху пензенского Арбата шел ремонт, потоки воды уносили землю с этого участка вниз. Из-за частых дождей сотрудникам «Пензавтодора» приходилось приводить улицу в порядок практически ежедневно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте