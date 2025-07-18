Плитка у Спасского кафедрального собора скрылась под слоем грязи

18.07.2025 | 08:43

Жителей Пензы удивило состояние плитки рядом со Спасским кафедральным собором. Местами она оказалась засыпанной землей.

Фото участка от улицы Карла Маркса до храма поделился подписчик телеграм-канала PenzaInform вечером в четверг, 17 июля.

Откуда появилась грязь на плитке, неизвестно. Комментаторы предположили, что дождь мог смыть часть земли с клумб.

В июне 2021 года после сильных дождей грязь и камни покрывали улицу Московскую.

В то время наверху пензенского Арбата шел ремонт, потоки воды уносили землю с этого участка вниз. Из-за частых дождей сотрудникам «Пензавтодора» приходилось приводить улицу в порядок практически ежедневно.