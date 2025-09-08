Квартира недели: двухкомнатная в сданном доме с выгодой 645 тыс. руб.

08.09.2025 | 13:55

2-комнатная квартира в монолитном 17-этажном доме «Мира» жилого комплекса «Созвездие» участвует в акции «Время выгодных решений» на неделе с 8 по 14 сентября.

Только в эти дни выгода от приобретения данной квартиры составит 645 491 рубль.

В распоряжении владельца окажется 60 квадратных метров пространства для комфортного проживания семьи в доме класса космос. Предусмотрены кухня с выходом на лоджию, две спальни, раздельный санузел, качественный ремонт.

Ключи вручаются в день покупки.

Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании,

- закрытое дворовое пространство,

- подземный паркинг,

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию можно по ссылке clck.ru/3NqMMS.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.