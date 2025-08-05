На площади у вокзала хотят упорядочить дорожное движение

05.08.2025 | 09:14

В Пензе решили привести в порядок Привокзальную площадь станции Пенза-I. Планы обсудили на совещании в мэрии в понедельник, 4 августа.

Горожане жалуются в соцсетях на плохой асфальт на проезжей части и в пешеходной зоне площади, а также хаотичное движение машин и людей.

Первой проблемой уже занимаются: из бюджета выделили деньги на замену покрытия. Сейчас идут подготовительные мероприятия, демонтаж бортового камня.

По второму вопросу решения пока нет. По площади проходят 33 маршрута общественного транспорта - городских, межмуниципальных и дачных. Компании-перевозчики сообщили, что в момент прибытия поездов график работы транспорта нарушается.

Автобусам большой вместимости сложно проехать из-за оставленных на проезжей части автомобилей граждан, встречающих пассажиров, пояснили в мэрии.

«Первое, что видят гости нашего города, - это вокзал. Нужно наводить порядок на площади, не только благоустраивать территорию, но и разводить транспортные потоки, корректировать схему организации движения, опираясь на опыт других городов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность водителей, прохожих и пассажиров», - поставил задачу глава Пензы Олег Денисов.

Ранее для решения проблемы на площади создали платную парковку, однако она претендует на звание самой невостребованной в городе.

В апреле 2025 года озвучивались планы превратить всю Привокзальную площадь в одну большую платную парковку.