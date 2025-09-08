Опубликован список пензенских адресов, где 9 сентября отключат свет

08.09.2025 | 11:33

Ресурсники опубликовали список домов, которые попадут под отключение света в Пензе во вторник, 9 сентября.

С 8:30 до 16:00 электричества не будет по адресам:

- ул. Арбеково-5, 2-я очередь, стр. 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261; ул. Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, стр. 82 и 85; ул. Виражная, 6, 13, 15, 19, 21, 24/15, 25, 27, 313 К/Н, уч. 8; Кленовый пер., 3-6, 8-11; Кленовый бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, стр. 194;

- ул. Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, стр. 27, 31, 31а, 33, 38, 40, стр. 42, 44, стр. 741, уч. 20; пр-д Радужный, 3-14, 17, 17а; ул. Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, стр. 160, уч. 14а; Рябиновый пер., 1, 2, 2а, 4, 8-11; пр-д Рябиновый, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, стр. 146; ул. Сиреневая/Радужная, 28/3; ул. Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 52, 52а, стр. 90, 91, 214 и 220;

- ул. Буровая, 21-33 (нечетные); пер. Буровой, 3-9 (нечетные), 11-12, 14, 15а, 17, 18, 18а, 20, 22а; ул. Чаадаева, 2-30 (четные), 34а.

- ул. Воровского, 28, 28г, 34; ул. Леонова, 15, 23, 25; ул. Ударная, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Ударная/Фрунзе, 24/32; ул. Фрунзе, 23, 25, 26, 28, 30; ул. Циолковского, 9, 11, 15; ул. Циолковского/Леонова, 7/27; ул. Циолковского/Ударная, 17/36.

С 8:30 до 10:00:

- ул. Новоселов, 142; 1-й Садовый пр-д, 1-11, 13, 15; 2-й Садовый пр-д, 1, 1а, 3-8, 10-13, 15-18; 3-й Садовый пр-д, 1-7, 10- 16, 18; 4-й Садовый пр-д, 2-4, 6-9, 11-16, уч. 5, 17 и 19; 5-й Садовый пр-д, 5, 7; СНТ «Заря», стр. 60, уч. 264 и 491.

С 8:30 до 16:30 света не будет на ул. Мира, 78.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Книгина, 47; ул. Надежды, 4, 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53; ул. Хрустальная, 28, 30, 41; ул. Юбилейная, уч. 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 488, 494, 498, 500, 501, 511, 522; ул. Янтарная, 9, 23.

С 13:00 до 15:00 электричества не будет на ул. Кордон Студеный.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами.