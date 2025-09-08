Сетевое издание|18+|Понедельник|8 сен 2025|11:26
Общество

Пробки в Дальнем Арбекове: проблема так и не решается

С началом новой недели в Дальнем Арбекове ничего не изменилось: живущие там и в Заре пензенцы провели утро в большой пробке.

«Самое страшное, что стоит реанимация с мигалкой, которая не может проехать», - поделилась горожанка, оказавшаяся на улице Генерала Глазунова. Она подтвердила свои слова видеозаписью с места.

Жители Зари стали ездить через Арбеково после того, как с улицы Новоселов запретили левый поворот на трассу. С начала учебного года пензенцы стоят в огромных пробках и в Арбековской Заставе - от новой развязки, и на трассе М-5. Люди опаздывают на работу, учебу, прием у врачей.

Так, утром 8 сентября одна из жительниц Зари добиралась на работу на личном автомобиле в Заводской район 1 час 20 минут. «Сегодня даже хуже, чем обычно», - прокомментировала она.

В конце первой недели сентября заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Крысин сообщал, что специалисты думают над тем, как упростить выезд из Зари и избавиться от пробок в Дальнем Арбекове. Среди вариантов были новая схема организации дорожного движения на пересечении улицы 65-летия Победы и проспекта Строителей (сделать первую второстепенной), установка других программ для светофоров.

Источник — фото «ЧП Пенза»
