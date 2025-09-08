Жителей Пензенской области ждет неделя комфортной погоды

08.09.2025 | 15:30

Погода во вторую неделю осени порадует жителей Пензенской области. Таков прогноз Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, данный в понедельник, 8 сентября.

«На рабочей неделе вольготно будет себя вести антициклон. Повышенный фон атмосферного давления обеспечит жителям региона сохранение комфортной погоды», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Осадков не ожидается. Несмотря на северный ветер, в дневные часы под лучами солнца воздух будет прогреваться до +20 градусов.

По ночам окажется прохладно, до +7.

В выходные синоптики также не прогнозируют осадков.