Жителей Пензенской области ждет неделя комфортной погоды

Погода во вторую неделю осени порадует жителей Пензенской области. Таков прогноз Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, данный в понедельник, 8 сентября.
«На рабочей неделе вольготно будет себя вести антициклон. Повышенный фон атмосферного давления обеспечит жителям региона сохранение комфортной погоды», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Осадков не ожидается. Несмотря на северный ветер, в дневные часы под лучами солнца воздух будет прогреваться до +20 градусов.
По ночам окажется прохладно, до +7.
В выходные синоптики также не прогнозируют осадков.
