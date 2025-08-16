В управлении ЖКХ ответили на просьбу озеленить Привокзальную площадь

16.08.2025 | 13:09

Пензенцы хотели бы видеть больше клумб с цветами, а также газоны на обновленной Привокзальной площади.

«А то все серое и мрачное! И освещение сделать нормальное», - написал на странице Управления ЖКХ Пензы во «ВКонтакте» горожанин Вадим А.

Ему ответил представитель управления.

«В ходе ремонта Привокзальной площади проводится замена асфальтобетонного покрытия. Выделение зон под озеленение в ходе работ не планируется», - сообщил он.

На вопрос пензенца об улучшении освещения не ответили.

Ремонт территории у железнодорожного вокзала стартовал в начале августа. Завершить работы планируют в конце ноября.

На площади хотят избавиться от беспорядочного движения автобусов и пешеходов. Для этого ее намерены разделить на две зоны. Первая будет предназначена только для общественного транспорта и организаций, заезд к которым возможен лишь с этого участка. Во второй разрешат ездить водителям легковых машин.