В Пензе пенсионеры могут слушать лекции во время занятий гимнастикой

08.09.2025 | 11:15

С сентября пожилые люди, участвующие в проекте «Серебряная Пенза», будут во время занятий суставной гимнастикой слушать лекции по физиологии.

Их станет проводить заслуженный работник физкультуры РФ, основоположник и пропагандист скандинавской ходьбы в регионе, методист по суставной гимнастике Виктор Полюхин, сообщили в областном минтруде. Он объяснит каждое движение с точки зрения анатомии, физиологии и биомеханики.

Первое такое занятие уже состоялось. По словам посетившего его министра труда, соцзащиты и демографии Алексея Качана, теперь пенсионеры выполняют упражнения осознанно. В дальнейшем они смогут делиться опытом с теми, кто не так активен.

Проект «Серебряная Пенза» направлен на поддержание активного образа жизни граждан старшего поколения. Он включает два направления: занятия суставной гимнастикой и обучение методам защиты от мошенников.

Записаться на занятия можно по телефону +7-996-807-19-69, уточнили в минтруде.