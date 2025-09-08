Сетевое издание|18+|Понедельник|8 сен 2025|12:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |

Общество

В Пензе пенсионеры могут слушать лекции во время занятий гимнастикой

Печать
Telegram

С сентября пожилые люди, участвующие в проекте «Серебряная Пенза», будут во время занятий суставной гимнастикой слушать лекции по физиологии.

Их станет проводить заслуженный работник физкультуры РФ, основоположник и пропагандист скандинавской ходьбы в регионе, методист по суставной гимнастике Виктор Полюхин, сообщили в областном минтруде. Он объяснит каждое движение с точки зрения анатомии, физиологии и биомеханики.

Первое такое занятие уже состоялось. По словам посетившего его министра труда, соцзащиты и демографии Алексея Качана, теперь пенсионеры выполняют упражнения осознанно. В дальнейшем они смогут делиться опытом с теми, кто не так активен.

Проект «Серебряная Пенза» направлен на поддержание активного образа жизни граждан старшего поколения. Он включает два направления: занятия суставной гимнастикой и обучение методам защиты от мошенников.

Записаться на занятия можно по телефону +7-996-807-19-69, уточнили в минтруде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото минтруда
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте