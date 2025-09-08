Сетевое издание|18+|Понедельник|8 сен 2025|20:38
О работе кузнецкого аэродрома во время войны напишут в книге

В Кузнецке планируют создать книгу о биографии города с привязкой к Великой Отечественной войне. Речь об этом зашла на совещании в администрации в понедельник, 8 сентября.

По словам главы Кузнецка Сергея Златогорского, он попросил местного историка-краеведа поднять архив и тот нашел интересный материал про местный аэродром.

«Оказывается, у нас в городе собирали самолеты. Было собрано более тысячи машин, их здесь облетывали, и отсюда они вместе с экипажами уходили на фронт. Это страница, которую несильно кто знал», - отметил Златогорский.

Также он рассказал, что через аэродром прошли 69 Героев Советского Союза (из них некоторые были удостоены награды дважды).

«Мы договорились, что будет создана книга», - сообщил глава города.

Ее хотят выпустить к 5 сентября 2026 года, к юбилею создания 13-го запасного авиационного полка, сформированного в 1941-м в Кузнецке.

