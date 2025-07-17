Парковку Юбилейной площади превратят в этнодеревню

17.07.2025 | 08:22

На Юбилейной площади в Пензе прошло выездное совещание организационного комитета фестиваля «Абашевские узоры» (0+).

Праздник в областном центре состоится 1 и 2 августа. Старт концертной программы запланирован на 13:30 1-го числа. Организуют две сцены: основную и малую.

Основная расположится в центре площади, часть ее стилизуют под сельский колорит. Зрительный зал будет под открытым небом. Вокруг сцены разместят площадки ремесленников, а также зоны для мастер-классов, активных игр, лекториев.

Малую сцену обустроят перед входом в филармонию. На ней выступят творческие коллективы Пензенской области.

На парковке площади появится этнодеревня. Там национально-культурные автономии угостят желающих своими традиционными блюдами, покажут костюмы, различные поделки.

«Организаторы подчеркивают, что на фестивале этнотворчества «Абашевские узоры» народные традиции будут вплетены в современную жизнь», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

График выступления артистов на Юбилейной площади можно посмотреть здесь.

3 августа праздник переместится в Спасский район.