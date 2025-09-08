Назван планируемый срок окончания ремонта дороги на ул. Новоселов

08.09.2025 | 18:41

Завершить ремонт дороги на улице Новоселов в Заре планируют в октябре. Об этом в понедельник, 8 сентября, рассказал глава Пензы Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях.

«Сейчас подрядчик устанавливает бортовой камень на тротуарах, укладывает верхний слой дорожного покрытия на подъеме после плотины и на примыканиях к второстепенным дорогам», - сообщил он.

К ремонту объекта приступили в конце июня. За это время был уложен слой асфальта, укреплена плотина, а у остановок появились заездные карманы.

Рабочие должны доделать тротуары (они будут вести от улицы Турищева до трассы М-5) и провести уличное освещение.

Также запланированы монтаж остановочных павильонов и установка кососветов на пешеходных переходах.