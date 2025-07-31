«Абашевские узоры»: на Юбилейной площади поставили декорации

31.07.2025 | 20:53

На Юбилейной площади в Пензе смонтировали декорации для фестиваля «Абашевские узоры» (0+). 1 и 2 августа он будет идти в областном центре, а 3-го переместится в Спасский район.

Тематическое оформление площади - кусочек русской деревни в городе - создали сотрудники драматического театра.

На фестивале будут работать 2 сцены: основная и малая. Первая - в центре площади, часть которой стилизовали под сельский колорит. Зрительный зал расположится под открытым небом. Вокруг сцены разместятся площадки ремесленников, а также зоны для мастер-классов, активных игр, лекториев.

Малая сцена будет перед входом в филармонию. На ней выступят творческие коллективы Пензенской области.

На парковке площади появится этнодеревня. Там национально-культурные автономии угостят желающих своими традиционными блюдами, покажут костюмы, различные поделки.

График выступлений артистов можно посмотреть здесь.

Ранее стало известно, что из-за фестиваля «Абашевские узоры» (0+) 1 августа с 9:00 до 22:00 и 2-го числа в такое же время перекроют участки улиц Бакунина (от ул. Толстого до ул. Суворова и от ул. Некрасова до ул. Пугачева), Пугачева (от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина) и Новый Кавказ (от ул. Толстого до ул. Пугачева).