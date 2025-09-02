Wi-Fi появился на Привокзальной площади в Пензе

02.09.2025 | 17:03

В Пензе на Привокзальной площади появился бесплатный доступ к Wi-Fi, сообщили во вторник, 2 сентября, в минцифры региона.

Сеть именуется Penza Free. Чтобы подключиться к ней, нужно запустить Wi-Fi на устройстве, выбрать сеть с указанным названием, авторизоваться с помощью бесплатного звонка или СМС.

«Авторизация помогает предотвратить несанкционированный доступ к сети и защитить данные пользователей от перехвата», - пояснили в министерстве.

Ранее доступ к общественному Wi-Fi появился на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в аэропорту и на автовокзале, в сквере Славы, Комсомольском и Детском парках, на территории у планетария в парке Белинского.

К бесплатному Wi-Fi могут подключиться посетители МФЦ в Пензе. Публичные точки доступа имеются в МФЦ на улицах Шмидта, 4, Фабричной, 2, Богданова, 63а, и на проспекте Строителей, 90.