«Созвездие» вошло в топ экологичных новостроек России

На портале ЕРЗ.РФ с августа можно ознакомиться с разделом «ТОП Эконовостроек». В Пензенской области здесь лидирует жилой комплекс «Созвездие» от строительного холдинга «Термодом». В целом по России ЖК занял 12-е место.

«Данные жилые комплексы обладают всеми ключевыми свойствами, присущими экологичным новостройкам: обеспеченность в шаговой доступности школами, наличие таких потребительских качеств, как общедоступная спортивная зона в помещениях дома для жильцов, зеленый двор, механическая вентиляция, высокий класс энергоэффективности, зона общедоступного коворкинга в помещениях дома для жильцов, отсутствие источника загрязнения воздуха/неприятного запаха и рядом расположенной АЗС», - пояснил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

По данным специалистов, в настоящий момент в России всего 216 жилых комплексов из 7 000, находящихся под мониторингом ЕРЗ, отвечают критериям экостроительства.

В общероссийский топ экологичных новостроек вошли также проекты «Термодома» «Ньютон» и «Баланс» в Пензе.

Узнать больше о новостройках «Термодома» и получить ответы на вопросы о переезде в них можно в офисах продаж и по телефону 28-28-20.

Застройщики - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие-2», ООО «СЗ «Сфера», ООО «СЗ «Строймашкапитал», ООО «СЗ «Термодом-Инвест», ООО «СЗ «Термодом-профи», ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

