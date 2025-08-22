Еще один участок трассы М-5 в Спасском районе закроют для движения

22.08.2025 | 16:56

С воскресенья, 24 августа, в Спасском районе перекроют участок трассы М-5. Речь идет о 466-м километре на границе Пензенской области и Мордовии.

Ограничение связано со строительством дороги в обход Спасска, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водители смогут воспользоваться временным объездным путем. Допустимая скорость движения по нему - до 40 км/ч.

Автомобилистов попросили соблюдать требования дорожных знаков, а также не создавать препятствий для спецтехники.

Работы на участке планируют завершить до 24 сентября этого года.

Кроме того, с 13 августа в Спасском районе из-за ремонта, идущего на 489-м километре М-5, водители вынуждены пользоваться временной объездной дорогой между селами Веденяпино и Дубровки. Такая схема будет действовать до 12 сентября.