В районе Привокзальной площади изменится схема движения

26.08.2025 | 11:54

Со среды, 27 августа, в районе Привокзальной площади в Пензе изменится схема организации дорожного движения.

Въезд на территорию и парковку запретят для обустройства островков безопасности, фрезерования изношенного покрытия и укладки нового асфальта.

Открытым останется выезд с площади со стороны магазина «Садовита». На этом участке организуют двустороннее движение, чтобы общественный и личный транспорт мог подъехать к вокзалу.

При необходимости припарковать автомобиль водителям порекомендовали использовать стоянки на улицах Суворова (в районе ТЦ «САНиМАРТ»), Бакунина (возле ТЦ «ЦУМ») и Кирова (около ТЦ «Империя»).

Новая схема будет действовать до 15 сентября, уточнили в администрации Пензы.