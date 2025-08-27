В Пензе перекроют дорогу в 2-м проезде Свердлова

27.08.2025 | 09:48

В Пензе почти на месяц перекроют дорогу у строящегося дома № 4 в 2-м проезде Свердлова.

Участок будет недоступен с 8:00 28 августа до 17:00 26 сентября. Полная остановка движения по проезжей части потребовалась для проведения земляных работ.

«Ограничение связано с технологическим присоединением многоквартирных домов к ливневой канализации в районе строительства дома», - уточнили в администрации Пензы.

Также сейчас перекрыта дорога на улице Рахманинова перед пересечением с Лозицкой: там до 31 августа будут ремонтировать теплотрассу.

Кроме того, с 27 августа изменилась схема организации движения в районе Привокзальной площади.