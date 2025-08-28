29 августа воздух в Пензенской области прогреется до +23

28.08.2025 | 20:30

29 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23. Следующая ночь окажется значительно теплее предыдущей - от +10 до +15 градусов.

На протяжении суток будет дуть западный ветер, его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что во второй половине рабочей недели атмосферные фронты уступят влияние антициклону, с приходом которого осадки прекратятся, но температурный режим останется пониженным.

В старину подмечали: если 29 августа звезды белые, быть сухой и ясной погоде; если они появляются над слоем облаков, стоить ждать сильного ветра.