Пензенскую область летом посетили туристы со всей страны

Пензенский регион за лето принял туристов из более чем 70 регионов России. Например, в места, где провел детство Михаил Лермонтов, часто приезжали гости из ближайшего Поволжья, Краснодарского края и Рязанской области.

При этом путешественники активно делились впечатлениями в интернете - по данным аналитиков МегаФона их мобильный трафик вырос на 26% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Как показывает big data оператора, наиболее популярна Пензенская область у жителей следующих регионов:

- Нижегородская область - 5,3% от общего числа туристов и командировочных в летний сезон;

- Самарская область - 4,7%;

- Краснодарский край - 3,9%;

- Саратовская область - 3,4%;

- Рязанская область - 2,8%.

Кроме того, пензенское направление востребовано у гостей из Ленинградской, Челябинской, Воронежской, Ростовской и Тамбовской областей.

Среди рекордсменов по интернет-трафику оказались пользователи из Магадана, Камчатки, Сахалина, Чечни и Мурманска. За время, проведенное в регионе, они использовали от 800 до 1 600 Мбайт, выкладывая в соцсети фото и видео со старинной архитектурой Пензы, местным музеем-заповедником и одним из источников природной воды.

«Внутренний туризм набирает популярность среди россиян. Чтобы во время путешествия у наших клиентов был стабильный доступ к онлайн-сервисам, мы расширяем инфраструктуру связи в туристических локациях. В частности, к этому сезону запустили новое телеком-оборудование вблизи курорта «Волков», - рассказал директор МегаФона в Пензенской области Сергей Гречко.

Техническая служба оператора задействовала в локации сразу средний и высокий диапазоны частот. Такое решение дает оптимальную емкость для большого числа абонентов и обеспечивает скорость загрузки интернет-данных до 130 Мбит/c. Проведенные работы также улучшили качество связи в расположенном рядом поселке Возрождение с населением около 100 человек.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560.

