На проспекте Победы задержали водителя, перевозившего марихуану

27.08.2025 | 09:27

В Пензе задержали 43-летнего водителя Hyundai. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Иномарку остановили на проспекте Победы во время рейда «Мак», который проводили полицейские совместно с сотрудниками ГАИ. Машину обыскали и нашли пакет с темно-зеленой растительной массой.

Также свертки с веществом зеленого цвета обнаружили в квартире подозреваемого и в гараже, принадлежащем его знакомому. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что это марихуана общей массой более 300 г.

Свою вину мужчина признал. Он рассказал полиции, что хранил наркотик для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.