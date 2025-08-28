Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|15:01
Билайн: Пользователи делают покупки к 1 сентября с помощью нейросетей

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей. При этом женщины консультируются с виртуальными помощниками чаще, чем мужчины, следует из результатов исследования сервиса Билайна «Мобильные опросы» ко Дню знаний.

По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее. Так, 63% абонентов Билайна применяют нейросети для получения простого объяснения сложных тем, а больше половины создают с их помощью тесты, графики, картинки и редактируют тексты. Свыше трети опрошенных считают, что искусственный интеллект - хороший инструмент для изучения иностранного языка, составления расписания и упрощения рутинных задач.

Образовательные задачи решают как с нейросетями, так и в «Телеграме». Например, 66% участников опроса состоят в учебных чатах и сообществах, каждый второй делится материалами для занятий. На третьем и четвертом местах - изучение экспертного контента в каналах (38%) и поиск информации для подготовки домашних заданий или проектов (37%). В то же время интерес к чат-ботам для учебы больше проявляют женщины.

Учиться удобнее с популярными нейросетями, которые включены в платформу Билайна «план б.» *. В пакете предусмотрены нейросети для генерации текстов, картинок, видео и музыки, безлимиты на соцсети, мессенджеры и приложения, а также компенсация «Телеграм Премиум» в течение 6 месяцев. Все возможности объединены внутри мини-аппа в мессенджере, где можно управлять тарифом.

Оплата подписок на иностранные приложения доступна с баланса телефона, в числе бонусов - 100 Гб интернета, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и т. д. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

* В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.

Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов - 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» (12+).

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

Источник — фото № 1 freepik.com, фото № 2 пресс-службы Билайна
