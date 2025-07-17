Срок сдачи дороги в объезд Спасска пока остается прежним

17.07.2025 | 16:41

Сдать в эксплуатацию важный объект в Пензенской области - дорогу в объезд Спасска - по-прежнему намерены в этом году.

Строительство ведут на участке с 466-го по 487-й км трассы М-5. К работам приступили несколько лет назад. К концу 2022-го объект был готов на 55%. Планировалось, что его сдадут в 2023-м, но срок перенесли на 2025-й.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», хотя большую часть объезда прокладывают заново, срок сдачи не изменился.

Длина нового участка составит 23,1 км. Проект предусматривает создание 4-полосной дороги. На ней возведут 3 развязки, связывающие М-5 и дорогу местного значения Спасск - Дерябкино, а также 5 сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам.

Сметная стоимость объекта капстроительства оценивается в 9 000 541 754,1 руб. В 2024 году на работы выделили 404 966 000, в 2025-м - 500 000 000 руб.

«Основная цель - вывести оживленную трассу за пределы населенных пунктов, что повысит уровень безопасности на дороге для всех участников движения, улучшит состояние окружающей среды», - отметили в ФКУ.