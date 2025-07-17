Общество

Срок сдачи дороги в объезд Спасска пока остается прежним

Печать
Telegram

Сдать в эксплуатацию важный объект в Пензенской области - дорогу в объезд Спасска - по-прежнему намерены в этом году.

Строительство ведут на участке с 466-го по 487-й км трассы М-5. К работам приступили несколько лет назад. К концу 2022-го объект был готов на 55%. Планировалось, что его сдадут в 2023-м, но срок перенесли на 2025-й.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», хотя большую часть объезда прокладывают заново, срок сдачи не изменился.

Длина нового участка составит 23,1 км. Проект предусматривает создание 4-полосной дороги. На ней возведут 3 развязки, связывающие М-5 и дорогу местного значения Спасск - Дерябкино, а также 5 сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам.

Сметная стоимость объекта капстроительства оценивается в 9 000 541 754,1 руб. В 2024 году на работы выделили 404 966 000, в 2025-м - 500 000 000 руб.

«Основная цель - вывести оживленную трассу за пределы населенных пунктов, что повысит уровень безопасности на дороге для всех участников движения, улучшит состояние окружающей среды», - отметили в ФКУ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте