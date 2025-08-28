Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|14:09
Сердобчане добились возмещения 65 млн рублей за гибель пчел

Сердобские пчеловоды выиграли в суде дело о возмещении им более 65 миллионов рублей. 12 пасечников из 6 сел понесли убытки по вине фермера.

22 июня 2024 года глава крестьянско-фермерского хозяйства обработал пестицидом 1-го класса опасности поле с горчицей площадью 1 490 181 кв. м, расположенное на территории Куракинского сельсовета. Предупреждать население об этой процедуре он не стал.

«В это время горчица достигла пика своего цветения и была самой привлекательной для сбора нектара пчеле, которая имеет возможность пролететь расстояние 10 и более километров», - пояснили в Пензенском областном суде.

В результате 970 пчелосемей погибли.

Пчеловоды потребовали взыскать с фермера упущенную выгоду за несобранный мед, ущерб от гибели пчел и судебные расходы.

Сердобский городской суд подтвердил причинно-следственную связь между гибелью насекомых и действиями ответчика и удовлетворил иск.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляцию, однако вносить изменения в постановление Пензенский областной суд не стал.

