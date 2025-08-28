На ул. Московской установили красные мусорные контейнеры

28.08.2025 | 18:05

Пензенцы обратили внимание на ярко-красные контейнеры, появившиеся на разных участках улицы Московской.

Горожане сразу предположили, что баки предназначены для сбора мусора. Как отметили некоторые, обычных урн около скамеек стало меньше.

В городском управлении ЖКХ объяснили: контейнеры было решено поставить в местах наибольшего скопления людей из-за быстрой наполняемости урн.

«Цвет выбран не случайно: контейнеры заметны издалека. Вместе с тем контейнеры установлены так, чтобы они не портили внешний вид пешеходной зоны и были максимально удобны для использования», - отметили в управлении.

Зимой и весной на Московской тоже появляются красные контейнеры, но другой формы. В них - песко-соляная смесь для противогололедной обработки тротуаров.

Пензенцы не раз высказывали мысль о том, что ярко-красные баки плохо вписываются в городской пейзаж, создавая дисгармонию на фоне исторических зданий.