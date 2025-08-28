Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|19:37
На ул. Московской установили красные мусорные контейнеры

Пензенцы обратили внимание на ярко-красные контейнеры, появившиеся на разных участках улицы Московской.

Горожане сразу предположили, что баки предназначены для сбора мусора. Как отметили некоторые, обычных урн около скамеек стало меньше.

На ул. Московской установили красные мусорные контейнеры

В городском управлении ЖКХ объяснили: контейнеры было решено поставить в местах наибольшего скопления людей из-за быстрой наполняемости урн.

На ул. Московской установили красные мусорные контейнеры

«Цвет выбран не случайно: контейнеры заметны издалека. Вместе с тем контейнеры установлены так, чтобы они не портили внешний вид пешеходной зоны и были максимально удобны для использования», - отметили в управлении.

На ул. Московской установили красные мусорные контейнеры

Зимой и весной на Московской тоже появляются красные контейнеры, но другой формы. В них - песко-соляная смесь для противогололедной обработки тротуаров.

Пензенцы не раз высказывали мысль о том, что ярко-красные баки плохо вписываются в городской пейзаж, создавая дисгармонию на фоне исторических зданий.

