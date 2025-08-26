Пензенец попал под статью из-за купленного в интернете документа

26.08.2025 | 09:38

В Пензе 24-летний местный житель не смог сдать экзамен на права и пошел на преступление. Он купил поддельный документ.

Обман раскрылся, когда машину молодого человека остановили сотрудники ГАИ. Они заметили, что с водительским удостоверением что-то не так, и отправили его на экспертизу, которая подтвердила их подозрения.

Пензенец признался, что провалил экзамен на настоящие права, поэтому через мессенджер купил поддельные. Он заплатил за них 80 000 рублей и получил по почте.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», - сообщили в областном УМВД РФ.

Ранее в Пензе мужчина сдал в ГАИ фальшивые водительские права, желая их замены. Суд назначил нарушителю 6 месяцев ограничения свободы.