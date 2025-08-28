Тихий туризм: этим летом отдыхающие увлеклись избингом

28.08.2025 | 15:28

Этим летом россияне стали отдавать предпочтение экологическому отдыху вдали от популярных туристических центров. Число бронирований в малых городах с богатым культурным наследием выросло примерно на 7-15%, следует из совместного исследования компании МегаФон и сервиса онлайн-бронирования. Люди выбирали глэмпинги, экоотели, выросла популярность избинга - размещения в домах в традиционном русском стиле.

Так, число бронирований в Рыбинске увеличилось более чем на треть по сравнению с 2024-м, в Переславле-Залесском и Ростове Великом - на 15%, в Пскове и Кисловодске - на 10%, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде - на 7%, а в Сергиевом Посаде - на 5%.

«Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле. Такие поездки становятся возможностью глубже ознакомиться с культурой провинции: изучить местные традиции, посетить музеи и культурные центры, поучаствовать в ремесленных мастер-классах», - отметила управляющий директор сервиса онлайн-бронирования Дарья Кочеткова.

Эксперты отметили, что избинг стал одним из главных трендов туристического сезона: этим летом трафик на сайте с подобными предложениями увеличился на 23% по сравнению с июнем-августом прошлого года.

Наибольший интерес к такому формату отдыха проявили россияне 35-44 лет (46% пользователей), чуть менее он привлекает туристов 45-54 лет (23%) и 25-34 лет (16%). Не воодушевил избинг молодежь до 25 лет и людей старшего возраста (15%).

Отдых в русском стиле чаще всего выбирали женщины - их доля составила 52% всех интересующихся таким форматом путешествий, а на мужчин приходится 48% данных.

«Туристам важно оставаться на связи - делиться впечатлениями в соцсетях, ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси или связываться с родными. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», - подчеркнул технический директор МегаФона Алексей Титов.

