С начала года в регионе помогли более 400 женщинам с бесплодием

28.08.2025 | 19:38

В Пензенской области с начала года более 400 женщин с бесплодием получили медицинскую помощь. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Для лечения были задействованы вспомогательные репродуктивные технологии.

«19 пар уже прошли подготовительный этап программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)», - рассказали в министерстве.

В отдаленных районах Пензенской области до конца года планируется создать 7 новых женских консультаций, чтобы улучшить женщинам доступ к медицинской помощи.

«Существующие кабинеты врачей-гинекологов Колышлейской, Мокшанской, Лунинской и Неверкинской районных больниц дооснащаются новым оборудованием, что позволит создать на базе данных медицинских организаций современные женские консультации», - пояснили в минздраве.