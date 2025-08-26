В Пензе нашли водителя самосвала, едва не сбившего людей на ул. Яшиной

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности водителя грузовика, едва не сбившего людей на улице Яшиной. Им оказался 48-летний мужчина.
Опасная ситуация произошла днем во вторник, 26 августа. На пешеходном переходе водитель самосвала Shacman не пропустил девушку и молодого человека в наушниках.
Последнему это едва не стоило жизни: спутница увидела опасность и резко остановилась, а он шагнул на проезжую часть и чудом не попал под колеса - машина пронеслась в нескольких сантиметрах.
Момент появился в Сети. Пензенцы, увидевшие кадры, отметили, что пешеход родился в рубашке.
«Доля секунды решила, будет ли человек жить», - написал один из пользователей.
Водитель самосвала признал вину.
«В отношении него составлен административный материал. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1 500 до 2 500 рублей», - сообщили в областной ГАИ.
