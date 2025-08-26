В Пензе перекрыли участок улицы Рахманинова

26.08.2025 | 12:16

На улице Рахманинова в Пензе перекрыли дорогу. Об этом городская администрация сообщила во вторник, 26 августа.

Речь идет об участке в районе дома № 1г перед пересечением с Лозицкой.

Перекрытие отрезка с интенсивным движением потребовалось для ремонта теплотрассы ресурсоснабжающей организацией.

«Срок исполнения работ - до 00:00 31 августа», - уточнили в мэрии.

Кроме того, с 27 августа изменится схема организации дорожного движения в районе Привокзальной площади.